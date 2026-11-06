Космічні сили США уклали з Viasat контракт до $450 млн для Golden Dome — Breaking Defense

У США Космічні сили у партнерстві з офісом Пентагону, що координує ініціативу Golden Dome, обрали компанію Viasat для створення Центру місійних операцій для мережі Space Data Network Backbone. Компанія отримала контракт із невизначеними обсягами постачання та граничною вартістю до 450 млн доларів, повідомляє Breaking Defense.

Центр координації супутникових даних

Viasat має спроєктувати, розгорнути та масштабувати Центр місійних операцій. Компанія також виступатиме партнером з інтеграції мережі та місійних систем, поки Командування космічних систем США розширюватиме екосистему з відкритою архітектурою за участю кількох постачальників космічного сегмента.

Центр має стати головним вузлом координації Space Data Network Backbone. Це угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті, яке створює SpaceX для забезпечення високошвидкісного зв’язку з низькою затримкою. Мережа покликана поєднати різні військові, а згодом і комерційні супутники зв’язку та сенсори з особами, які ухвалюють рішення, і платформами озброєння.

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Маршрутизація за пріоритетами місії

Одним із найближчих завдань мережі є підтримка американської ініціативи протиракетної оборони Golden Dome. Центр має забезпечувати координацію передавання даних між супутниковими угрупованнями на різних орбітах і наземними станціями. Це дозволятиме автоматично перенаправляти дані між різними системами в разі перевантаження пропускної здатності або глушіння противником.

За даними Командування космічних систем, Центр місійних операцій об’єднає інтеграцію місій, мережеві операції та управління передаванням даних у багатопостачальницькій архітектурі. Серед визначених функцій — інтеграція різних супутникових систем в єдину комунікаційну мережу, підтримка високошвидкісних, захищених від кібератак каналів зв’язку для повітряних, наземних, морських і космічних користувачів, а також маршрутизація даних у реальному часі відповідно до пріоритетів місії.

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