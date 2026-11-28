Коста-Рика відмовила у в’їзді спеціальній доповідачці ООН з прав людини на окупованих палестинських територіях Франчесці Альбанезе. Її зупинили в міжнародному аеропорту Хуан Сантамарія поблизу столиці Сан-Хосе, а підставою рішення влада назвала міркування національної безпеки.

Як повідомляє The National, Альбанезе прибула до країни, щоб отримати почесний докторський ступінь державного Університету Коста-Рики. Міграційна служба заявила, що діяла після отримання попередження та відповідно до заходів національної безпеки.

Реакція ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив глибоку стурбованість рішенням костариканської влади та закликав її переглянути його. Управління ООН з прав людини також повідомило, що Альбанезе не дозволили в’їхати до країни саме з посиланням на безпекові підстави.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Альбанезе заявила, що працівники міграційної поліції не випускали її з аеропорту, попри рішення Конституційного суду, яке дозволяло їй поїхати до готелю. Згодом її перевели до готелю неподалік аеропорту. За даними видання, у суботу вона мала вирушити до Мексики.

Позиція сторін

Франческа Альбанезе є італійською юристкою та незалежною експерткою ООН, призначеною для розслідування й підготовки звітів про ймовірні порушення прав людини. Вона публічно критикувала дії Ізраїлю під час воєнної кампанії в Газі. У липні 2025 року США запровадили проти неї санкції через її зв’язки з Міжнародним кримінальним судом, зазначає The National.

Альбанезе відкинула звинувачення, що пов’язують її з тероризмом, і висловила сподівання, що Коста-Рика змінить своє рішення. Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон, своєю чергою, схвалив відмову у в’їзді.

Читай нас у