Костариканка Ребека Грінспен стала єдиною кандидаткою, яка подолала поріг у дев’ять голосів, необхідний для рекомендації Ради Безпеки ООН щодо наступного генерального секретаря. У дев’ятому неформальному голосуванні вона отримала 10 голосів за, чотири проти та один голос утримався, повідомляє Cyprus Mail.

Підтримка постійних членів

Грінспен підтримали троє з п’яти постійних членів Ради Безпеки. Водночас два з чотирьох голосів проти її кандидатури надійшли саме від постійних членів. Якщо вони збережуть свою позицію під час формального голосування, кандидатуру Грінспен не зможуть схвалити.

Результати інших кандидатів

Друге місце посів Рафаель Гроссі: він набрав вісім голосів за, шість проти та один голос утримався. Його підтримали два постійні члени Ради Безпеки, а троє виступили проти.

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Представниця Об’єднаних Арабських Еміратів Лана Нуссейбе отримала сім голосів за, шість проти та два утримання; розподіл голосів постійних членів був таким самим, як у Гроссі. Для Біркетт результати становили шість голосів за, шість проти та три утримання.

Турецький кандидат Ферідун Сінірліоглу отримав п’ять голосів за та десять проти: його підтримав один постійний член Ради Безпеки, четверо проголосували проти. Олара Отунну набрав три голоси за та 12 проти, причому всі постійні члени виступили проти. Марія Фернанда Еспіноза отримала два голоси за та 12 проти, а Івонн Бакі — один голос за, 13 проти та один голос утримався.

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