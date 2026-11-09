Ковінгтон знявся через травму, Чімаєв зустрінеться з Вайдманом — The National

Хамзат Чімаєв проведе головний поєдинок турніру RAF Abu Dhabi в Абу-Дабі, ОАЕ, проти колишнього чемпіона UFC у середній вазі Кріса Вайдмана. Колбі Ковінгтон, який мав стати суперником Чімаєва, знявся через травму, повідомляє The National.

Новий титульний поєдинок

Спочатку Чімаєв мав зустрітися з Ковінгтоном у боротьбі за титул Cruiserweight Crossover Championship, який належить американцеві. Після заміни суперника Чімаєв і Вайдман змагатимуться за пояс RAF Light Heavyweight Crossover Championship.

Турнір відбудеться на арені Etihad Arena та стане дебютом RAF wrestling на Близькому Сході. Серед інших учасників заявлені Арман Царукян, Умар Нурмагомедов, Мераб Двалішвілі, Джуліанна Пенья, а також п’ятиразові чемпіони світу Кайл Дейк і Кайл Снайдер.

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Досвід Чімаєва і Вайдмана

32-річний Чімаєв має бездоганний рекорд у боротьбі — 27 перемог у 27 матчах. Три його останні виступи відбулися під егідою RAF, а в попередньому поєдинку він переміг Роббі Лоулера технічною перевагою з рахунком 11:0.

Вайдману 42 роки. У 2013 році він переміг Андерсона Сілву, перервавши рекордне чемпіонське правління бразильця в середній вазі UFC, а згодом тричі захистив титул. Американець завершив професійну кар’єру в ММА у січні 2025 року. У RAF він виступав один раз і програв Ковінгтону на турнірі RAF 9 у травні.

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