КПК почала відбір делегатів і застерегла від втручання — South China Morning Post

У Китаї Комуністична партія Китаю розпочала відбір делегатів на наступний національний з’їзд, запланований на другу половину 2027 року. Центральний комітет партії заявив про нульову терпимість до хабарництва, агітації та інших порушень правил або закону під час обрання делегатів, повідомляє South China Morning Post.

Відбір до з’їзду

20-й Центральний комітет КПК оприлюднив настанови щодо відбору делегатів. Процес координуватиме Організаційний відділ партії. Очікується, що з’їзд збере 2360 делегатів, які оберуть понад 300 членів нового Центрального комітету з попередньо перевіреного списку кандидатів.

Делегатів обиратимуть у 38 виборчих одиницях. Партійне керівництво вимагало надати найвищий пріоритет політичним критеріям, аби сформувати делегацію з широким представництвом і підтримкою членів партії. Кандидатів, яких визнають політично невідповідними, мають відхиляти.

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Перевірки та контроль

Кандидатів також оцінюватимуть щодо відданості принципу «Двох гарантій» — партійному гаслу про підтримку ключової ролі Сі Цзіньпіна та авторитету Центрального комітету. До складу делегації мають увійти представники трудових колективів, жінки, члени партії з етнічних меншин і представники різних секторів.

Кількість кандидатів повинна перевищувати кількість місць більш ніж на 15%. Центральний комітет закликав посилити нагляд на всіх етапах голосування та використати попередні випадки купівлі голосів, агітації й інших спроб порушити виборчий процес як приклади для освітніх кампаній у партійних організаціях.

Відбір розпочався 7 листопада і, за даними агентства «Сіньхуа», має завершитися до кінця червня 2027 року. Перед з’їздом кандидатів перевірятимуть місцеві дисциплінарні та антикорупційні органи, а остаточний список делегатів оголосять приблизно за місяць до з’їзду.

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