КПК посилить боротьбу з неформальними правилами — South China Morning Post

Комуністична партія Китаю заявила про намір активніше протидіяти так званим неписаним правилам, які, на думку партійного керівництва, створюють умови для корупції та послаблюють дію формальних норм. Про це після п’ятого пленуму Центрального комітету КПК 20-го скликання повідомляє South China Morning Post.

Чотириденний пленум завершився ухваленням рішення щодо неухильного здійснення всебічного суворого самоврядування партії. Документ окремо визначив неписані правила як проблему, що потребує протидії.

Акцент на прозорості та відповідальності

Виконавчий віцепрезидент Центральної партійної школи Сє Чуньтао заявив, що такі неформальні практики певний час існували різною мірою як усередині партії, так і поза нею. За його словами, вони підривали авторитет та дієвість партійних правил і дисципліни.

Ухвалене рішення передбачає запровадження чіткіших правил, більшу відкритість у партійних і державних справах, посилення роз’яснювальної роботи, виправлення пов’язаних порушень і вдосконалення інституційних механізмів. Документ також закликає зберігати високий тиск, щоб посадовці «не наважувалися, не могли й не хотіли» брати участь у корупції.

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Голова КНР Сі Цзіньпін раніше заявляв, що за слабкого дотримання формальних правил неписані норми неминуче поширюються, а офіційні приписи перетворюються на формальність. Він наголошував на необхідності суворішого виконання чинних правил, прозорості та покарання за порушення із притягненням керівників до відповідальності.

Дисциплінарні стягнення для 34 посадовців

За підсумками пленуму також схвалили дисциплінарні стягнення щодо 18 високопоставлених цивільних і 16 військових діячів — членів або кандидатів у члени Центрального комітету. Загалом це 34 особи, що стало найвищим показником для останніх пленарних засідань.

На засіданні були присутні 162 із 205 повних членів Центрального комітету, або 79%. Також участь взяли 117 кандидатів у члени ЦК, тоді як на торішній сесії були присутні 147 кандидатів. Рішення пленуму передбачає також суворіший добір, навчання та нагляд за кадрами, зокрема усунення посадовців, яких партія вважає нелояльними або такими, що зловживають владою заради особистої вигоди.

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