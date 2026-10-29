КПК вимагатиме від чиновників більшої лояльності та ініціативи — Deutsche Welle

Керівництво Комуністичної партії Китаю цього тижня провело в Пекіні чотириденне закрите засідання, присвячене суворому партійному керівництву та внутрішній дисципліні. Генеральний секретар КПК і глава держави Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що антикорупційну кампанію поглиблюватимуть, а від чиновників усіх рівнів вимагатимуть більшої лояльності та ініціативності, повідомляє Deutsche Welle.

У пресрелізі, опублікованому в четвер, комітет оприлюднив резолюцію, в якій керівництво партії та Сі Цзіньпіна похвалили за «величезну політичну мужність і сильне почуття відповідальності» у протидії корупції та послабленню партійного управління. У документі наголосили на необхідності послідовно посилювати всеосяжне й суворе партійне керівництво.

Курс на лояльність

Раніше Сі Цзіньпін заявляв про потребу виявляти й усувати з політичної системи «дволиких функціонерів». У промові, опублікованій у середині жовтня партійним журналом Qiushi, він говорив про посадовців, які декларують відданість центральному керівництву, але діють усупереч його вказівкам і керуються власними цілями. Таких людей китайський лідер назвав «політичними опортуністами».

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Керівник Інституту Китаю Лау при Королівському коледжі Лондона Керрі Браун вважає, що Сі прагне мінімізувати потенційні джерела нестабільності на тлі міжнародної напруженості та економічних труднощів у Китаї. За його словами, посилення тиску на партійний апарат може придушити ініціативу чиновників і позначитися не лише на партії, а й на війську.

Питання наступника

Політолог Національного університету Сінгапуру Чонг Джа Іан зазначив, що чиновники за правління Сі мають обмежений простір для самостійних рішень. На його думку, вимога проявляти ініціативу стосується передусім виконання конкретних завдань, а не можливості ставити під сумнів визначений керівництвом курс.

Засідання не дало відповіді на питання про можливого наступника 73-річного Сі Цзіньпіна. Аналітики, опитані Deutsche Welle, вважають проблему наступництва одним із чинників посилення курсу на внутрішню стабільність. Після змін 2018 року, які скасували обмеження строків перебування на посадах державних і партійних лідерів, Сі, за оцінкою DW, імовірно може бути знову затверджений генеральним секретарем наступної осені та залишатися на цій посаді до 2032 року.

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