Краковія припинила співпрацю з тренером Бартошем Гжелаком — Interia Sport

У Польщі футбольний клуб «Краковія» припинив співпрацю з головним тренером Бартошем Гжелаком. Про рішення краківського клубу повідомляє Interia Sport. За даними видання, рішення ухвалили після поразки команди від «Вісли» Краків у краківському дербі.

Офіційне повідомлення клубу

Правління KS Cracovia S.A. повідомило, що ухвалило рішення завершити співпрацю з Гжелаком. В офіційній заяві клуб побажав тренеру успіхів у подальшій професійній кар’єрі.

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Новий тренер першої команди буде представлений найближчим часом, зазначили у «Краковії».

Результати команди

За даними Interia Sport, 48-річний Гжелак залишає «Краковію», маючи з командою лише три перемоги в офіційних матчах. Видання пише, що результати клубу не задовольняли керівництво, а можливе звільнення тренера обговорювали щонайменше кілька тижнів. Також Interia Sport зазначає, що команда бореться за збереження місця в лізі.

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