Країни, які найбільше потерпають від туберкульозу, протистоять цій інфекції попри побоювання, пов’язані зі значними скороченнями. Про це повідомляє Der Spiegel.

Понад мільйон смертей щороку

Der Spiegel називає туберкульоз найсмертоноснішою інфекційною хворобою у світі. За даними видання, щороку від нього помирає понад мільйон людей. Матеріал присвячений зусиллям із протидії цьому захворюванню.

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Видання зазначає, що через значні скорочення виникли побоювання щодо найгіршого сценарію в боротьбі із захворюванням. Водночас держави, які особливо сильно уражені туберкульозом, протистоять цій загрозі.

Дані щодо Європи

У Європі 2025 року на туберкульоз захворіли приблизно 180 тисяч людей. Цю регіональну оцінку Der Spiegel наводить разом із даними про глобальну смертність від інфекції. У заголовку публікації видання порушує питання, чи вдасться докласти масштабних зусиль у боротьбі з хворобою. Публікацію датовано 14 листопада 2026 року.

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