Країни, найбільше уражені туберкульозом, протистоять хворобі попри скорочення — Der Spiegel
Країни, які найбільше потерпають від туберкульозу, протистоять цій інфекції попри побоювання, пов’язані зі значними скороченнями. Про це повідомляє Der Spiegel.
Понад мільйон смертей щороку
Der Spiegel називає туберкульоз найсмертоноснішою інфекційною хворобою у світі. За даними видання, щороку від нього помирає понад мільйон людей. Матеріал присвячений зусиллям із протидії цьому захворюванню.
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Видання зазначає, що через значні скорочення виникли побоювання щодо найгіршого сценарію в боротьбі із захворюванням. Водночас держави, які особливо сильно уражені туберкульозом, протистоять цій загрозі.
Дані щодо Європи
У Європі 2025 року на туберкульоз захворіли приблизно 180 тисяч людей. Цю регіональну оцінку Der Spiegel наводить разом із даними про глобальну смертність від інфекції. У заголовку публікації видання порушує питання, чи вдасться докласти масштабних зусиль у боротьбі з хворобою. Публікацію датовано 14 листопада 2026 року.