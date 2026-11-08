Країни Затоки підписали угоду про залізничну мережу завдовжки 2100 км — The National

У Бахрейні міністри транспорту шести держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки підписали угоду про подальше просування проєкту спільної залізничної мережі завдовжки близько 2100 кілометрів. Вона має з'єднати Кувейт на півночі з Оманом на півдні.

Документ підписали під час зустрічі в палаці Аль-Захір. Як повідомляє The National, проєкт уперше запропонували понад десять років тому. Його мета — розширити можливості для торгівлі, інвестицій і подорожей між країнами регіону.

Правова та регуляторна підготовка

Міністр транспорту і телекомунікацій Бахрейну шейх Абдулла бін Ахмед Аль Халіфа назвав домовленість важливим етапом для поглиблення транспортної взаємодії країн Затоки. За його словами, угода є необхідним кроком до завершення правової та регуляторної роботи, потрібної для подальшого просування проєкту.

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Генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем Альбудайві заявив, що угода є важливим кроком до посилення інтеграції у транспортному секторі. Вона передбачає створення єдиної мережі, яка охопить усі держави об'єднання.

Наявні та заплановані сполучення

Об'єднані Арабські Емірати вже запустили національну залізничну мережу. Оман розвиває транскордонне сполучення з ОАЕ через 238-кілометровий проєкт Hafeet Rail, який має з'єднати портове місто Сохар з Абу-Дабі через Аль-Бураймі та Аль-Айн. Випробувальну експлуатацію цієї лінії очікують у 2027 році.

Інтеграція Бахрейну до регіональної мережі залежить від запланованого мостового переходу імені короля Хамада, який має з'єднати країну із Саудівською Аравією. Нове стаціонарне сполучення планують пристосувати для автомобільного та залізничного руху. Бахрейнський міністр також пов'язав потребу в альтернативних наземних маршрутах зі складнощами судноплавства через Ормузьку протоку, які вплинули на заходи суден до порту Халіфа бін Салман.

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