Країни Перської затоки повідомили про перехоплення ракет і безпілотників, запущених Іраном та його союзниками-хуситами з Ємену, після удару США по пусковій позиції Корпусу вартових ісламської революції на острові Кешм в Ірані. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За словами неназваного американського військового посадовця, винищувачі США 17 листопада завдали удару по ракетній пусковій позиції на Кешмі, що розташований в Ормузькій протоці. Посадовець заявив, що це стало відповіддю на атаки Ірану проти американських військових і об’єктів. Іранські медіа з посиланням на іранського чиновника повідомили, що інфраструктура внаслідок удару не постраждала.

Атаки на країни Затоки

Іранська армія заявила про удар по американських об’єктах для безпілотників і ракет на базі Алі-аль-Салем у Кувейті. Кувейтська влада перед цим повідомляла, що його протиповітряна оборона відбиває атаки дронів. Це була перша атака Ірану на країну від вересня.

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Бахрейн заявив, що втретє за тиждень перехопив іранські повітряні цілі, та звинуватив Тегеран у систематичних ворожих діях проти королівства, де базується П’ятий флот ВМС США. Водночас коаліція на чолі із Саудівською Аравією повідомила про знищення крилатої ракети, яку хусити запустили в напрямку Ер-Ріяда.

Дипломатичні контакти та судноплавство

Катарські й іранські посадовці провели переговори, спрямовані на зближення позицій щодо завершення війни, яка, за даними видання, почалася після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також відвідав Оман, де обговорювали безпеку морських маршрутів і безперебійність глобального судноплавства та торгівлі.

Ормузька протока, через яку до війни транспортували приблизно п’яту частину світових енергоресурсів, нині частково заблокована Іраном. Арагчі заявив, що поінформував султана Омана Хайсама бін Таріка про іранську дипломатичну ініціативу щодо припинення війни. Тим часом через посилення нападів на танкери екіпаж судна для перевезення скрапленого газу 17 листопада залишив його поблизу оманського Хасабу.

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