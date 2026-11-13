Кремль готує ієрархію цінностей із пріоритетом патріотизму — Meduza English

У Росії — державі-агресорі — Кремль готує законопроєкт про патріотичне виховання та громадянську освіту, який має встановити ієрархію «традиційних цінностей». Про це заявив керівник департаменту моніторингу й аналізу соціальних процесів адміністрації президента рф Олександр Харічев, повідомляє Meduza.

Патріотизм як основа ієрархії

За словами Харічева, ядром нової системи визнають «цінності суверенітету»: патріотизм, спадкоємність поколінь і відповідальність за долю батьківщини. Він наголосив, що блок цінностей, пов’язаних із патріотизмом, буде фундаментальним у цій ієрархії.

Посадовець повідомив про підготовку документа на сесії «Цінності майбутнього: від визначення до актуалізації» під час симпозіуму «Створюючи майбутнє». За його словами, законопроєкт майже готовий і найближчим часом його внесуть до Державної думи рф.

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Перелік з указу 2022 року

Перелік «традиційних цінностей» міститься в указі президента рф від листопада 2022 року. У ньому в такому порядку названо життя, гідність, права і свободи людини, патріотизм, громадянську свідомість, служіння вітчизні та відповідальність за його долю.

До переліку також внесено високі моральні ідеали, міцну сім’ю, творчу працю, пріоритет духовного над матеріальним, гуманізм, милосердя, справедливість, колективізм, взаємодопомогу та взаємну повагу, історичну пам’ять, спадкоємність поколінь і єдність народів росії.

У листопаді 2026 року профільний комітет Держдуми рф схвалив законопроєкт про штрафи за дискредитацію «традиційних цінностей». Документ передбачає адміністративну відповідальність за поширення матеріалів, які, за його формулюванням, дискредитують традиційні духовно-моральні цінності або пропагують їхнє заперечення. Автори законопроєкту зазначали, що штрафи для громадян стосуватимуться власників соціальних мереж, а не користувачів.

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