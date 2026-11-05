Кремль держави-агресора Росії заперечив причетність до кібератак на системи охолодження супермаркетів у Європі. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав припущення про можливу роль Москви безпідставними та такими, що не підкріплені доказами.

Атаки на системи охолодження

Протягом останніх трьох тижнів невідомі хакери отримали віддалений доступ до систем охолодження майже 100 магазинів щонайменше в 11 країнах, зокрема в Бельгії, Швеції, Німеччині та Великій Британії. Температуру у морозильних камерах підвищували до 55 градусів Цельсія, через що заморожені товари вартістю мільйони євро були зіпсовані.

Посадовці ЄС назвали кібератаки навмисною спробою порушити роботу європейської мережі постачання продовольства. Водночас вони не поклали відповідальності на будь-яку країну чи угруповання.

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Підозри щодо проросійських груп

Як повідомляє The Moscow Times із посиланням на BBC, дописи проросійських хакерських угруповань Noname057(16) та Z-Pentest Alliance із заявами про відповідальність за атаки посилили припущення щодо можливої ролі Москви. Водночас деякі аналітики ставили під сумнів причетність цих груп.

Дослідники кіберзагроз у коментарі Financial Times заявили, що з останніми атаками з високою ймовірністю пов’язане угруповання, пов’язане з Росією. Вони згадали попередні злами морозильних систем на кількох військових базах США у серпні. Міністерство юстиції США також звинувачувало проросійське хакерське угруповання у виведенні з ладу холодильних систем м’ясопереробного підприємства в Каліфорнії у 2024 році.

Європейські авіакомпанії також стикаються зі зростанням кількості неправдивих повідомлень про бомби, через які деякі пасажирські літаки здійснювали позапланові або супроводжувані посадки. Деякі аналітики припускають, що ці інциденти можуть бути частиною ширшої операції груп, пов’язаних із Росією або Іраном.

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