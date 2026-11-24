Криголам Берегової охорони США Storis завершив свій перший 133-денний похід в Арктиці та біля Аляски. Судно, введене в експлуатацію у серпні 2025 року, виконувало правоохоронні завдання, проводило навчальні стрільби та моніторинг. Про це повідомляє Defense News.

Капітан судна Корі Кернс заявив, що під час походу на борту тестували безпілотники, зокрема моделі компаній Textron і Skyfront. Їх перевіряли в умовах сильного арктичного холоду, а також оцінювали можливість застосування для навігації в кризі. За словами Кернса, дрони допомагали екіпажу бачити лід на більшій відстані та утримувати судно в заданому районі.

Заправлення та правоохоронні операції

Storis, переобладнаний із комерційного криголамного судна Aiviq, має вантажні приміщення для контейнерів і кілька кранів. Кернс зазначив, що це дає змогу перевозити додаткове обладнання та забезпечувати експедиційну логістику.

Екіпаж також провів імітацію заправлення корабля Берегової охорони Stratton в Північному Льодовитому океані 6 жовтня 2026 року. Капітан вважає, що за потреби Storis міг би дозаправити корабель ВМС США, зокрема есмінець, дозволивши йому довше залишатися в Арктиці. Водночас він наголосив, що така функція навряд чи стане регулярним завданням судна.

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Під час п’ятимісячного розгортання криголам також здійснив першу за понад два десятиліття правоохоронну місію полярного криголама. Екіпаж інспектував риболовецькі судна в Беринговому морі та спільно з Управлінням правоохоронної діяльності Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США перевірив рибопереробне підприємство.

Моніторинг китайських суден

За даними Берегової охорони, Storis витратив близько 300 годин на моніторинг чотирьох китайських дослідницьких суден в Арктиці. Як заявив Кернс, ці судна не реєстрували заплановану діяльність у США, на відміну від інших держав у районі виключної економічної зони Аляски.

Кернс також повідомив, що під час коротшого виходу в море попереднього літа виявилася проблема з відсутністю на Storis штатного військового обладнання командування та зв’язку. Після цього на судні поліпшили засоби військового зв’язку, хоча його систему командування й управління ще потрібно доопрацьовувати.

За словами капітана, успішне арктичне розгортання Storis дає змогу старішому криголаму Healy зосередитися на наукових місіях. Healy мав вирушити в Арктику цієї осені, однак через механічну несправність його відбуксирували до порту базування в Сіетлі.

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