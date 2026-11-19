У Веллінгтоні, Нова Зеландія, збірна Нової Зеландії на чайну перерву першого дня першого тестового матчу проти Індії пішла з рахунком 140 ранів за п’ять втрачених вікетів. Джаспріт Бумра, який не грав у тестовому крикеті протягом року, взяв три вікети за 31 ран.

Як повідомляє Channel NewsAsia, капітан Індії Шубман Гілл виграв жеребкування та обрав гру в полі. Уже третьою подачею дня Бумра вибив капітана Нової Зеландії Тома Летема, який не набрав жодного рана.

Старт індійських боулерів

Аншул Камбодж, якого обрали до складу замість Мохаммеда Сіраджа, допоміг Індії позбутися обох відкривальних беттерів Нової Зеландії в перших чотирьох оверах. Девон Конвей набрав чотири рани, а на момент його вибуття на табло було 12 ранів.

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Рачін Равіндра набрав 15 ранів і разом із Генрі Ніколлсом сформував партнерство на 39 ранів за третій вікет. Після удару по м’ячу, поданому Акашем Діпом, Равіндра дав крайку та був спійманий. Перед обідньою перервою Бумра також вибив Деріла Мітчелла, який набрав один ран; м’яч упіймав Яшасві Джайсвал на ближній позиції біля беттера.

Ніколлс і Філліпс утримали позиції

Незабаром після поновлення гри Бумра здобув третій вікет: Том Бланделл, який набрав п’ять ранів, відбив м’яч до Шубмана Гілла на позиції першого сліпа. Із перебігом дня гра на трав’яному полі Basin Reserve стала зручнішою для беттерів.

На чайну перерву Генрі Ніколлс пішов із 66 ранами без вибуття, а Гленн Філліпс — із 42. Ніколлс, який раніше чотири рази оформлював тестові сотні на цьому стадіоні, та Філліпс сформували партнерство на 70 ранів за шостий вікет. Другий і останній тест серії має розпочатися 27 листопада у Крайстчерчі.

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