Крикетист Девід Міллер набрав 93 рани у дебюті в Непалі — Kathmandu Post

Південноафриканський крикетист Девід Міллер у дебютному матчі за Karnali Yaks у Непальській прем’єр-лізі в Катманду набрав 93 рани за 55 м’ячів. Його команда поступилася Sudurpaschim Royals із різницею у 39 ранів, однак Міллера визнали гравцем матчу, повідомляє Kathmandu Post.

Karnali Yaks переслідували ціль у 177 ранів і на старті втратили кілька вікетів. Міллер вийшов бити під четвертим номером за рахунку 22/2, а після завершення паверплею команда мала 35/3. Поки інші гравці Karnali Yaks продовжували втрачати вікети, він обережно вів інінгс.

Сім шісток у дебютному інінгсі

П’ятдесят ранів Міллер набрав за 38 м’ячів, а наступні 43 — лише за 17. У його доробку було сім шісток, зокрема чотири — в останньому овері. Після двох поспіль четвірок у шостому овері він протягом дев’яти оверів не завдавав ударів на межу поля, а потім прискорив темп.

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Після матчу Міллер сказав, що поле було повільним, тому в таких умовах важливо займати правильну позицію та повністю вкладатися в удари. Він також повідомив, що рішення виходити під четвертим номером ухвалив менеджмент команди.

Наступні матчі Karnali Yaks

Швидкий боулер Karnali Yaks Нандан Ядав заявив, що виступ Міллера показав партнерам, як слід грати на цьому полі, і дав чимало матеріалу для навчання боулерам. За словами Ядава, Міллер, попри статус світової зірки, відкритий до спілкування з місцевими гравцями. Сам Міллер зазначив, що прагне також допомагати місцевим крикетистам.

Karnali Yaks проведуть наступні матчі проти Pokhara Avengers, Lumbini Lions і Chitwan Rhinos 9, 12 та 15 листопада відповідно. Команда близька до місця у четвірці найкращих.

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