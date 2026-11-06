Крикетист Кріс Лінн відбув місячну дискваліфікацію за вживання кокаїну — Channel NewsAsia

В Англії австралійський крикетист Кріс Лінн відбув місячну дискваліфікацію за вживання кокаїну після позитивного антидопінгового тесту під час внутрішнього турніру T20 Blast. Як повідомляє Channel NewsAsia, регулятор крикету Англії заявив, що спортсмен здав позитивний тест на метаболіт кокаїну.

Тестування у день фіналів T20 Blast

36-річний Лінн, який виступав за «Нортгемптоншир», пройшов антидопінгове тестування 18 липня, у день фіналів T20 Blast, коли його команда здобула титул. 31 липня крикетиста тимчасово відсторонили, а згодом він визнав, що вживав кокаїн у період із 15 до 16 липня.

Регулятор визнав, що речовину було вжито поза змаганнями і це не було пов’язано зі спортивними результатами Лінна. Одне з двох антидопінгових обвинувачень проти гравця згодом відкликали, оскільки рівень метаболіту у його пробі був нижчим за поріг, установлений Всесвітнім антидопінговим агентством.

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Строк санкції скоротили

Спершу регулятор прагнув призначити тримісячну дискваліфікацію, однак скоротив її до одного місяця після того, як Лінн погодився пройти програму лікування проблем, пов’язаних зі зловживанням психоактивними речовинами. Він завершив її 30 серпня.

Від початку відсторонення крикетист не грав у професійному крикеті. Лінн провів за збірну Австралії чотири матчі в одноденному форматі та 18 матчів Twenty20, а також ще не уклав контракту з клубом Big Bash League на наступний сезон.

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