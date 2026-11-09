Крикетист Лабушейн не зіграє в тестах Австралії з Новою Зеландією — The Guardian

Крикетиста Марнуса Лабушейна не включать до складу збірної Австралії на тестову серію проти Нової Зеландії. Голова відбірників Джордж Бейлі повідомив, що 32-річного гравця не розглядатимуть для участі в усіх чотирьох матчах серії, перший з яких має розпочатися 9 грудня в Перті, повідомляє The Guardian.

Рішення ухвалили завчасно

За словами Бейлі, відбірники вирішили оголосити про це до формування повного складу команди. Решту заявки планують визначити після четвертого раунду Шеффілдського щита.

Бейлі зазначив, що це рішення дасть Лабушейну більше простору та припинить спекуляції щодо його місця у збірній. Водночас він не виключив повернення гравця до національної команди після серії з Новою Зеландією, зокрема для турів до Індії та Англії.

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Тривала серія без сенчурі

Лабушейн яскраво почав кар'єру в тестовому крикеті: у перших 33 матчах він оформив 10 сенчурі та мав середній показник 59,43. У певний період австралієць очолював світовий рейтинг бітменів.

Однак тур до Південної Африки продовжив невдалу серію спортсмена. У шести інінгах він показав результати 0, 4, 14, 39, 37 і 37, а загальна серія без сенчурі в тестових матчах сягнула 49 інінгів.

Минулого року Лабушейна ненадовго виключали зі складу на тур до Вест-Індії, але він повернувся до команди перед домашньою серією Ashes після двох сенчурі за Квінсленд у Шеффілдському щиті. Тепер він зосередиться на виступах і капітанстві в команді Квінсленду, намагаючись відновити форму.

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