В індійському крикетному клубі «Мумбаї Індіанс» Рохіт Шарма буде капітаном у сезоні Індійської прем’єр-ліги 2027 року. Як повідомляє Channel NewsAsia, п’ятиразовий чемпіон турніру обміняв колишнього капітана Гардіка Панд’ю до «Пенджаб Кінгз».

Повернення до капітанства

Востаннє Шарма очолював «Мумбаї Індіанс» у 2023 році. Тоді команда вийшла до плей-оф, але поступилася «Гуджарат Тайтнс» у другому кваліфікаційному матчі.

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Шарма повертається на посаду після переходу Панд’ї, якого на початку місяця обміняли на індійського ліворукого швидкого боулера Аршдіпа Сінгха. У заяві крикетист зазначив, що готовий до викликів 20-го сезону турніру, прагне дарувати вболівальникам команди більше приводів для святкування та зосередитися на грі, спільній боротьбі й задоволенні від крикету.

П’ять титулів із командою

39-річний Шарма вперше очолив «Мумбаї Індіанс» посеред сезону 2013 року, замінивши Рікі Понтінга. Під його керівництвом клуб здобув п’ять титулів Індійської прем’єр-ліги. Шарма є одним із двох капітанів, які вигравали цей турнір п’ять разів, разом із Махендрою Сінгхом Дгоні з «Ченнаї Супер Кінгс».

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