Англійська спінерка Софі Екклстоун через травму спини не зіграє до кінця сезону жіночого крикетного турніру WBBL у складі Adelaide Strikers. Ушкодження вона зазнала перед матчем проти Perth Scorchers, повідомляє Sky Sports News.

Потрібна реабілітація

Після обстежень Англійська та Валійська крикетна рада й Adelaide Strikers спільно вирішили, що спортсменці потрібен період реабілітації. Екклстоун заявила, що засмучена достроковим завершенням сезону, однак підтримуватиме команду в боротьбі за вихід до фінальної частини турніру.

Цього сезону Екклстоун провела за Strikers чотири матчі WBBL, здобувши чотири вікети. Її показник економії становив 7,62. Тренер команди Люк Вільямс назвав крикетистку важливим підсиленням клубу завдяки її грі, лідерству та досвіду.

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Втрати Adelaide Strikers

Втрата Екклстоун стала ще одним ударом для Adelaide Strikers, які також не можуть розраховувати на швидку боулерку Дарсі Браун. Вона перебуває поза грою через травму спини.

Окремо повідомляється, що Іссі Вонг не поїде зі збірною England A на багатоформатну серію проти India A через стресовий перелом правої стопи. У складі на чотириденні матчі її замінить Алекса Стоунгаус. Емма Лемб після операції через травму спини також залишила склади England A на матчі формату 50 оверів і чотириденні ігри; її замінить 19-річна універсальна гравчиня Грейс Томпсон.

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