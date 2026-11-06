Крикетистка Меган Шутт вирішила завершити виступи на турнірах ICC — ABC News Australia

Австралійська крикетистка Меган Шутт, чемпіонка світу, розповіла про діагноз синдрому дефіциту уваги й гіперактивності (ADHD) у дорослому віці, стрес через прийом ліків та рішення завершити виступи на турнірах ICC. В інтерв’ю ABC Sport, опублікованому ABC News Australia, вона також говорила про материнство під час виїзних турів.

Діагноз ADHD

За інформацією ABC News Australia, Шутт отримала діагноз ADHD пізніше в житті. У розмові спортсменка розповіла про стрес, пов’язаний із прийомом медикаментів. Вона також пояснила, що змінилося в її житті після встановлення діагнозу.

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Материнство і турніри ICC

Під час цієї ж розмови Шутт порушила тему почуття провини матері, яке виникає під час турів. Вона пояснила своє рішення завершити участь у турнірах ICC. Матеріал присвячено особистому досвіду спортсменки після пізнього діагностування ADHD та її подальшим кар’єрним рішенням.

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