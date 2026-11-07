Крикетистки з Афганістану просять іноземців не грати в новій лізі — BBC Sport

Крикетистки з Афганістану, які виступають за Жіночу команду афганських біженок, закликали іноземних гравців не брати участі в першому сезоні Afghanistan Premier League. Чоловіча франшизна ліга Афганістану, старт якої очікується в грудні в Об’єднаних Арабських Еміратах, досі не отримала санкції Міжнародної ради крикету (ICC).

Як повідомляє BBC Sport, гравчині вважають, що участь закордонних крикетистів у турнірі може створити враження, ніби страждання афганських жінок можна ігнорувати. Після повернення Талібану до влади у 2021 році участь жінок у спорті в країні фактично заборонена, а багато крикетисток залишили Афганістан через побоювання за власну безпеку.

Заклик до іноземних гравців

Нахіда Сапан, яка була капітанкою Жіночої команди афганських біженок під час літнього турне Англією, заявила, що іноземні гравці могли підтримати мільйони афганських жінок і дівчат, відмовившись від участі в лізі. За її словами, позиція команди не спрямована проти крикету чи чоловічої збірної Афганістану, а стосується захисту базових прав людини.

У драфті ліги обрали вісьмох англійських гравців, а також крикетистів зі Шотландії, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії. Серед англійців контракти отримали Алекс Гейлз, Тімал Міллз, Джо Кларк, Оллі Стоун, Моїн Алі, Люк Вуд, Том Мурс і Кріс Вуд. Англія матиме найбільше представництво серед іноземних гравців турніру.

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У вересні Рада з крикету Англії та Уельсу закликала спортсменів переглянути рішення про участь у лізі, після чого англійський батер Оллі Поуп відмовився від участі. Водночас інші англійські крикетисти, зокрема Давід Малан і Джеймс Вінс, також подавали заявки на драфт.

Статус жіночої команди

Фіруза Амірі заявила, що міжнародні крикетисти мають відповідально ставитися до вибору змагань та організацій, які представляють. Вона закликала відрізняти підтримку афганського народу від легітимізації системи, яка, за її словами, систематично позбавляє жінок прав.

Жіноча команда Афганістану не має офіційного визнання ICC і виступає як Жіноча команда афганських біженок. Водночас чоловіча збірна Афганістану зберегла повноправне членство в ICC, хоча країна не виконує вимогу організації щодо підтримки жіночої національної команди.

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