Крикетна організація Австралії Cricket Australia запустила незалежний форум для крикетистів і працівників, залучених до подій навколо скандалу з псуванням м’яча наждачним папером під час тестової серії проти ПАР у 2018 році. Учасники зможуть конфіденційно викласти власну версію подій, повідомляє BBC Sport.

Нові заяви про події 2018 року

Скандал знову опинився в центрі уваги після виходу мемуарів колишнього гравця Усмана Хаваджі. Він заявив, що про план втручання в стан м’яча знала вся збірна Австралії. Ці слова спричинили суперечку між колишніми й чинними гравцями та затьмарили початок міжнародного сезону австралійської команди.

Швидке розслідування у 2018 році встановило, що про план знали троє гравців: капітан Стів Сміт, віцекапітан Девід Ворнер і Камерон Бенкрофт. Усіх трьох тоді дискваліфікували на тривалі строки. Водночас Хаваджа, Ворнер і ще один учасник туру Чадд Сейєрс тепер заявляють, що, на їхню думку, про це знала вся команда.

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Без нового розслідування та санкцій

Генеральний директор Cricket Australia Тодд Грінберг наголосив, що форум не буде новим розслідуванням і не передбачатиме нових покарань. Участь у ньому буде добровільною. За його словами, стало очевидно, що деяких гравців під час початкового розслідування не вислухали.

За словами Грінберга, форум буде конфіденційним, а рада Cricket Australia вирішуватиме, яку інформацію оприлюднити. Він також пов’язав інцидент із культурою перемоги за будь-яку ціну, до формування якої, за його визнанням, долучилася й сама організація. Чинний капітан Пат Каммінс заперечив твердження, що він знав про винесення наждачного паперу на поле.

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