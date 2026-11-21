Крикетна рада Австралії одностайно підтримала Пета Каммінса на посаді капітана національних команд у тестових матчах та одноденних міжнародних іграх. Рада також відкинула припущення, що доброчесність спортсмена могла бути скомпрометована на тлі поновлення дискусії про скандал із псуванням м’яча під час туру до Південної Африки у 2018 році, повідомляє Channel NewsAsia.

Підтримка ради

Рада Cricket Australia провела засідання у п’ятницю та підтвердила одностайну підтримку Каммінса. Його лідерство опинилося під пильною увагою після того, як Кемерон Бенкрофт оприлюднив докладний виклад подій 2018 року. Бенкрофт був одним із трьох гравців, яких покарали у справі, відомій як Sandpapergate; разом із ним санкції отримали Девід Ворнер і Стів Сміт.

Голова Cricket Australia Девід Бун заявив, що на засіданні обговорювали захист чесності гри та добробут усіх, кого торкнулися події туру до Південної Африки. За його словами, організація врахувала досвід 2018 року та пишається культурою команди, яку Каммінс та інші лідери формували протягом останніх восьми років.

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Незалежний форум

Скандал знову привернув увагу після заяви колишнього гравця Усмана Хваджі, який сказав, що про план псування м’яча знали не лише троє покараних крикетистів. Каммінс і швидкі боулери Джош Гейзелвуд та Мітч Старк заявляли, що не знали про цей план. Гейзелвуд у суботу повторив, що не знав про використання на полі сторонньої речовини.

У середу Cricket Australia оголосила про створення незалежного форуму, де всі гравці зможуть без ризику санкцій викласти свої версії подій 2018 року. Каммінс підтримав цю ініціативу та повідомив, що візьме в ній участь. Він також зазначив, що розмови будуть складними, однак необхідними.

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