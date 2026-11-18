Криптобіржа Binance заявила, що отримала судовий припис від Abu Dhabi Global Markets у межах зусиль із повернення коштів, заморожених після кібератаки минулого місяця. За твердженням компанії, хакери викрали криптоактиви на суму 6,3 млрд доларів.

Заморожені активи

Binance раніше повідомляла, що треті сторони заморозили або перехопили викрадені криптовалютні токени орієнтовною вартістю 2,85 млрд доларів. Судовий припис компанія розглядає як частину роботи з повернення цих коштів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція компанії

Заступник головного юрисконсульта Binance Дуган Блісс заявив, що біржа продовжить застосовувати законні інструменти для відстеження, заморожування та повернення викрадених активів. За його словами, компанія також підтримуватиме партнерів у поверненні коштів, де це можливо, та намагатиметься не допустити їхнього потрапляння до нападників, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Читай нас у