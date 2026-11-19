У Сінгапурі криптовалютна біржа Binance заявила, що не відмовляється від плану отримати ще п’ять ліцензій в Азії після кібератаки, через яку було викрадено активи на 6,3 млрд доларів США. Три заявки вже перебувають на просунутій стадії розгляду, повідомив керівник Binance в Азійсько-Тихоокеанському регіоні SB Seker.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Seker розповів про це на полях Singapore FinTech Festival. За його словами, компанія не скорочуватиме стратегію розширення в регіоні, а три з п’яти нових ліцензій перебувають на зрілій стадії та можуть бути схвалені найближчим часом. Про які саме ринки йдеться, він не уточнив.

Плани розширення

Binance має операційні ліцензії більш ніж на 10 ринках у світі. Південна та Південно-Східна Азія є серед пріоритетних напрямків для компанії. Детальніші відомості про заплановану експансію Binance має намір оприлюднити в першому кварталі 2027 року.

Компанія прагне отримати ліцензії в Азії на тлі посилення регуляторного нагляду за сектором цифрових активів і запровадження ліцензійних вимог для постачальників таких послуг.

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Наслідки кібератаки

Після атаки клієнти спершу активно виводили кошти з платформи, однак, за словами Seker, цей процес згодом стабілізувався, а Binance знову фіксує чистий приплив активів. Він також заявив, що біржа відновила значну частину резервів, використаних для покриття втрат, і що інцидент не порушив її щоденної роботи.

Binance пов’язала кібератаку з північнокорейськими хакерами, які, за твердженням компанії, використовували фальшиві співбесіди та шкідливе програмне забезпечення. Після інциденту біржа посилила внутрішній контроль, підходи до оцінювання ризиків криптогаманців і використання інструментів штучного інтелекту для виявлення загроз.

Комерційний директор Circle Каш Раззагі заявив, що емітент стейблкоїна USDC оперативно заморозив близько 1,1 млрд доларів, пов’язаних з атакою. За його словами, великі криптовалютні крадіжки нерідко стаються не через вади блокчейн-технологій, а через людський фактор і методи соціальної інженерії.

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