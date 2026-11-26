У Сінгапурі криптовалютна платформа Binance заявила, що завершила роботи з відновлення виведення коштів і скасувала призупинення цієї функції. Це сталося після злому минулого місяця, коли, за даними платформи, було викрадено криптоактиви на рекордні $6,3 млрд.

Відновлення виведення коштів

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, Binance оголосила про завершення відновлювальних робіт у четвер, 26 листопада. Платформа повідомила, що призупинення виведення коштів, запроваджене після злому, було скасовано.

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Окремі мережі на технічній паузі

Водночас Binance зазначила, що невелика кількість мереж тимчасово залишається призупиненою. Компанія пояснила ці паузи технічним обслуговуванням або запланованими оновленнями. У Binance наголосили, що обмеження для цих мереж не пов'язані із завершеними роботами з відновлення виведення коштів. Таким чином, відновлення операцій не стосується тимчасово призупинених мереж, які проходять окреме обслуговування або оновлення.

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