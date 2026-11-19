За даними CoinDesk, криптобіржа OKX планує запустити xANT — токен, що відстежуватиме ціну акцій розробника штучного інтелекту Anthropic. Платформа також має конвертувати наявні контракти до IPO Anthropic у безстрокові ф'ючерси, пов'язані з акціями, після початку публічних торгів.

Ставки на стартову ціну

Контракт OKX до IPO Anthropic на початку торгів у четвер коштував близько 103 USDC — приблизно на 24% більше за ціну розміщення у $83 за акцію. Раніше його ціна сягала 130 USDC, коли під час роудшоу ціновий діапазон становив $70–78. Після того як банкіри підвищили ціну розміщення, вартість контракту знизилася приблизно до 98 USDC.

Anthropic планує продати акції на $107 млрд за ціною $83 за папір, зокрема в межах приватного розміщення на $26 млрд. Це оцінює компанію, яка розробляє Claude, у $1,5 трлн.

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Особливості токена і ф'ючерсів

xANT надаватиме цінову експозицію до акцій Anthropic, але не даватиме покупцям частки в компанії або права голосу. Вартість токена також може відрізнятися від біржової ціни акцій.

Контракти до IPO дозволяють трейдерам відкривати позиції з кредитним плечем ще до лістингу. Після IPO вони мають стати ф'ючерсами, пов'язаними з публічно торгованими акціями. За допомогою таких контрактів можна робити ставки як на зростання, так і на падіння ціни, однак у разі руху ринку проти трейдера позицію можуть ліквідувати.

Ринок токенізованих акцій

За даними CoinGecko, на які посилається CoinDesk, сукупна ринкова вартість токенізованих акцій зросла з $1,25 млрд у липні до $2,71 млрд станом на 21 жовтня. Середньодобовий обсяг торгів за цей період досяг $402 млн.

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