Криптоплатформа Bullish у третьому кварталі збільшила скориговану виручку на 10% — до $84,4 млн, що перевищило середній прогноз аналітиків на рівні $80,21 млн. Водночас компанія зафіксувала чистий збиток у $576,3 млн проти прибутку $18,5 млн роком раніше, повідомляє CoinDesk.

Реакція ринку та показники

Після звіту акції Bullish на передринкових торгах подорожчали більш ніж на 9% — приблизно до $21 за папір. Напередодні торги завершилися на позначці $19,27. Скоригований показник EBITDA компанії становив $35,6 млн, а скоригований чистий прибуток — $18,7 млн проти $13,8 млн за аналогічний період попереднього року.

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Придбання Equiniti

Bullish також продовжує підготовку до придбання Equiniti за $4,2 млрд. Компанія оголосила про угоду раніше цього року та очікує завершити її на початку 2027 року. За даними CoinDesk, угода є частиною розвитку напряму токенізованих цінних паперів.

Активність на крипторинку

Попри зростання ціни біткоїна на 42,7% у третьому кварталі, середній денний обсяг торгів цією криптовалютою знизився на 15,3% порівняно з попереднім кварталом — до $28,1 млрд, за даними CoinGecko. Це стало третім поспіль квартальним скороченням показника. Coinbase також повідомила про падіння загального торгового обсягу до $1,21 трлн із $1,30 трлн у другому кварталі, а криптовалютний виторг Robinhood скоротився на 55% у річному вимірі — до $120 млн.

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