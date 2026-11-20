У США акції ШІ-компанії Anthropic завершили першу сесію на Nasdaq на рівні $97,17. У п’ятницю вранці за азійським часом криптотрейдери оцінювали пов’язаний з ними безстроковий контракт у нижньому діапазоні $90 — приблизно на 5% нижче за цю ціну закриття. Про це повідомляє CoinDesk.

Цілодобові торги контрактом

Йдеться про контракт ANT, який працює через trade.xyz на криптодеривативній платформі Hyperliquid. Він відстежує ціну однієї акції Anthropic, не має строку дії та дає змогу трейдерам робити ставки на рух котирувань, використовуючи криптовалюту як заставу. Власники контрактів при цьому не володіють акціями компанії.

За попередні 24 години обсяг торгів ANT становив близько $1,7 млрд. Відкритий інтерес, тобто вартість незакритих позицій, зріс більш ніж наполовину — до приблизно $259 млн. Trade.xyz обмежує сукупний відкритий інтерес $400 млн, і цей ліміт на той момент був заповнений приблизно на дві третини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ставка фінансування контракту залишалася позитивною — близько 5,5% річних. Це означало, що власники довгих позицій сплачували власникам коротких позицій, хоча контракт торгувався нижче за ціну закриття акцій Anthropic на Nasdaq.

Найбільша позиція — ставка на зниження

Найбільшою відкритою позицією на ринку була коротка позиція на $30 млн, відкрита за ціни $102,36 із кредитним плечем 6x, свідчать дані трекерів. На момент, про який ішлося в матеріалі CoinDesk, вона показувала близько 10% прибутку.

Перед дебютом Anthropic на Nasdaq контракт ANT торгувався поблизу $111. За хвилину до початку торгів акціями він котирувався приблизно на цьому рівні як на trade.xyz, так і на OKX. Акції відкрилися за $111,50, сягнули $114,99, а згодом знизилися до $97,17. Це на 17% вище за ціну IPO у $83.

Читай нас у