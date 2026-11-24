Кріс Еванс протягом кількох років після виходу фільму «Месники: Завершення» таємно зустрічався з представниками Marvel, щоб обговорити своє можливе повернення до ролі Стівена Роджерса. Про це Variety повідомляє з посиланням на матеріал Entertainment Weekly про майбутній фільм «Месники: Судний день».

Переговори після завершення історії

Персонажа Еванса фактично вивели з франшизи у стрічці 2019 року. Після прем’єри «Завершення» актор в інтерв’ю говорив, що «щасливо пішов на пенсію» з кіновсесвіту Marvel і сумує за колегами. Водночас, за інформацією видання, він провів кілька непублічних зустрічей із Marvel у наступні роки.

Співрежисер «Судного дня» Ентоні Руссо пояснив обережні публічні коментарі Еванса тим, що той прагнув зберегти враження від повернення для кінотеатрального перегляду. За словами Руссо, Еванс особливо відданий ідеї не розкривати деталі заздалегідь.

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Пропозиція зіграти Номада

Еванс також згадав вечерю з президентом Marvel Studios Кевіном Файґі та співпрезидентом студії Луї Д’Еспозіто під час зйомок «Месників: Завершення». Тоді йшлося про можливість продовжити історію Стівена Роджерса як Номада — альтернативного образу героя після відмови від титулу Капітана Америки.

Актор зазначив, що отримав сильну пропозицію, однак на той момент був задоволений завершенням сюжетної лінії персонажа й не шукав нового продовження. Наприкінці «Завершення» Роджерс вирушив у минуле, щоб прожити життя з Пеггі Картер, а згодом уже літнім передав щит Капітана Америки Семові Вілсону. У трейлерах «Месників: Судний день» Стів і Пеггі знову показані молодими та з дитиною. Прем’єра фільму в кінотеатрах запланована на 18 грудня.

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