Кріс Крісті розглядає участь у президентських виборах США 2028 року — The Hill

У США колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті розглядає можливість утретє балотуватися на посаду президента у 2028 році. Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє The Hill. За словами Крісті, рішення щодо участі у виборах він ухвалить у найближчі кілька місяців.

Критика Трампа і Венса

Крісті заявив, що вважає себе краще підготовленим до потенційної кампанії, ніж інші помітні республіканці, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс. Він пояснив це тим, що послідовно критикував президента Дональда Трампа під час його другого терміну.

Колишній губернатор також поставив під сумнів довіру до Венса після того, як віцепрезидент пов’язав поразки Республіканської партії на проміжних виборах із війною в Ірані, яку сам публічно підтримував. Крісті зазначив, що Венс уже два роки працює в Білому домі, однак до минулої середи не висловлював критики, обмежившись зауваженнями щодо війни.

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Новий курс для республіканців

За словами Крісті, ера Трампа завершилася, а Республіканській партії та країні потрібне нове лідерство. Під час президентської кампанії 2024 року він закликав партію не висувати Трампа повторно та був одним із небагатьох кандидатів, які прямо критикували президента. Після завершення своєї кампанії Крісті не підтримав жодного кандидата у 2024 році.

Він також розкритикував губернатора Флориди Рона Десантіса, який назвав підсумки проміжних виборів докором президенту. На думку Крісті, Десантіс, чий термін на посаді добігає кінця, намагається зберегти політичну актуальність і висловлюється суперечливо.

Серед інших республіканців, які після виборів закликали партію більше зосередитися на вартості життя, The Hill згадує сенаторів від Техасу Теда Круза та Джона Корніна. Видання зазначає, що Круза, який раніше вже брав участь у президентських перегонах, розглядають як можливого кандидата у 2028 році.

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