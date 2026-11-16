Крістал Пелас призначив Томаса Франка головним тренером до 2029 року — Sky Sports News

«Крістал Пелас» призначив Томаса Франка новим головним тренером команди. Данський фахівець уклав контракт до літа 2029 року та замінив П'єра Сажа, якого звільнили 12 листопада після сьомої поразки клубу в чемпіонаті — від «Ліверпуля». Про це повідомляє Sky Sports News.

Завдання в чемпіонаті

Після перших 10 матчів сезону «Крістал Пелас» посідає останнє місце в таблиці Прем'єр-ліги, маючи сім очок. Команда відстає від зони порятунку на два пункти. Наступним суперником клубу в чемпіонаті стане «Ковентрі», який перебуває на 17-й позиції.

У Лізі Європи «Крістал Пелас» посідає 21-ше місце: команда здобула одну перемогу, двічі зіграла внічию та одного разу програла. Наступний єврокубковий матч клуб проведе вдома проти «Реал Сосьєдада» 26 листопада.

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Попередній досвід Франка

Франк працював із «Брентфордом» у 2018–2025 роках. За цей час він вивів клуб до Прем'єр-ліги та закріпив його в елітному дивізіоні; найкращим результатом команди стало дев'яте місце у 2023 році.

Минулого сезону данець очолив «Тоттенгем», змінивши Анге Постекоглу, однак був звільнений менш ніж через вісім місяців роботи. На момент відставки «Тоттенгем» ішов 16-м у таблиці, маючи п'ять очок переваги над зоною вильоту.

До штабу Франка в «Крістал Пелас» уже увійдуть асистент Педді Маккарті та тренер воротарів Енді Куї, який раніше працював із данцем у «Брентфорді». Клуб також формує решту тренерської команди.

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