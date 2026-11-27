«Крістал Пелас» переміг «Реал Сосьєдад» із рахунком 2:1 у матчі Ліги Європи 26 листопада. Лондонська команда поступалася після гола Мамаду Сарра, однак відігралася й здобула першу перемогу під керівництвом Томаса Франка.

Перевага Реал Сосьєдада

Як повідомляє Sky Sports, «Реал Сосьєдад» переважав протягом перших 70 хвилин, а воротар «Крістал Пелас» Дін Гендерсон здійснив кілька сейвів. На 66-й хвилині Мамаду Сарр відкрив рахунок, переправивши м’яч у ворота після передачі Джоба Оченга.

Перебіг гри змінився на 71-й хвилині, коли Джон Мартін отримав другу жовту картку за утримання Жана-Філіпа Матета. «Крістал Пелас» отримав право на пенальті, який Матета реалізував на 73-й хвилині.

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Переможний гол Макнілла

На 82-й хвилині «Крістал Пелас» вийшов уперед. Після подачі Єремі Піно м’яч дістався Йоргена Странд-Ларсена на дальній штанзі. Його удар через себе не влучив у ворота, але м’яч відскочив у воротарський майданчик, де Двайт Макнілл у підкаті відправив його у сітку.

Наприкінці зустрічі господарі отримали ще один пенальті після гри рукою Карлоса Солера, але воротар Унаї Марреро відбив удар Піно. Після перемоги «Крістал Пелас» піднявся на 12-те місце в таблиці етапу ліги та відстає від топ-8 на два очки. «Реал Сосьєдад» опустився на 27-му позицію.

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