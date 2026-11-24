Жіночу команду «Крістал Пелас» позбавили трьох очок, здобутих у матчі стартового дня сезону 2026–27 проти «Евертона». Незалежний трибунал ухвалив таке рішення після того, як клуб визнав порушення правила щодо кількості окремих пауз для проведення замін, повідомляє BBC Sport.

6 вересня «Крістал Пелас» переміг «Евертон» із рахунком 1:0 на «Гандер-Грін-Лейн». Єдиний гол на 34-й хвилині у своєму дебютному матчі за клуб забила нападниця Лексі Ллойд-Сміт.

Четверта пауза для заміни

Головна тренерка Джо Поттер провела заміни на 62-й, 83-й та 90-й хвилинах. На сьомій хвилині компенсованого до другого тайму часу вона випустила Кірсті Говат замість Шеннон О'Браєн. Це була четверта окрема пауза для заміни.

Регламент дозволяє тренерам використати до п'яти футболісток на заміну протягом матчу, однак зробити це можна не більш як у трьох окремих зупинках гри. Трибунал визнав, що порушення було ненавмисним і не мало на меті забезпечити несправедливу перевагу. Водночас орган дійшов висновку, що зняття очок необхідне для запобігання подібним помилкам у майбутньому.

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Зміни в таблиці

Трибунал зазначив, що пізній час заміни не звільняє клуб від відповідальності. За його висновком, Кірсті Говат після виходу на поле не торкнулася м'яча, а відповідальність за дотримання правила лежить на клубах, а не на арбітрах.

У заяві «Крістал Пелас» вказав, що футболістка перебувала на полі 46 секунд, поки м'яч був у грі. У клубі назвали покарання значним і заявили, що не вважають його розумним або пропорційним.

Після санкції «Крістал Пелас» опустився на 13-те місце — до зони плейоф за збереження місця в лізі. Команда має шість очок і поступається іншому новачку турніру, «Бірмінгем Сіті», за різницею м'ячів.

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