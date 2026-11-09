Крістал Пелес готується звільнити тренера П’єра Саже — The Guardian

Лондонський «Крістал Пелес» готується звільнити головного тренера П'єра Саже після поразки від «Ліверпуля», яка опустила команду на останнє місце Прем'єр-ліги вперше з грудня 2017 року. Як повідомляє The Guardian, головним кандидатом на заміну французькому фахівцеві є Томас Франк.

Серія поразок і проблеми в обороні

Саже очолив клуб у середині червня, змінивши Олівера Гласнера. Тиск на тренера посилився після поразки 0:5 від «Брайтона» минулого місяця, а «Крістал Пелес» відтоді зазнав чотирьох поспіль поразок у чемпіонаті.

У десяти матчах нинішнього сезону Прем'єр-ліги команда здобула лише дві перемоги та пропустила 24 м'ячі — найбільше серед усіх клубів ліги. У неділю «Крістал Пелес» поступився «Ліверпулю» на «Селгерст Парк» з рахунком 1:3. Видання зазначає, що команда продовжує пропускати після стандартних положень, а терпіння керівництва клубу вичерпалося, хоча Саже провів на посаді лише 16 матчів.

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Кандидати на заміну

За даними The Guardian, клуб уже розпочав процес пошуку нового тренера. Очікується, що в понеділок Саже стане першим наставником клубу Прем'єр-ліги, якого звільнять цього сезону.

Томас Франк, якого «Тоттенгем» звільнив у лютому, влітку спілкувався з «Крістал Пелес» і, за інформацією видання, зацікавлений у новому виклику після успішного періоду роботи в «Брентфорді». Серед інших можливих кандидатів згадують колишнього наставника «Ноттінгем Форест» Шона Дайча та Вітора Перейру.

Після матчу з «Ліверпулем» Саже заперечив, що робота в «Крістал Пелес» стала для нього «кошмаром», але заявив про потребу підсилити склад у зимове трансферне вікно. Цього року клуб втратив двох основних центральних захисників: Марк Геї перейшов до «Манчестер Сіті» у січні, а Максенс Лакруа влітку приєднався до «Челсі».

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