Крістал Пелес звільнив тренера П’єра Сажа після 16 матчів — Sky Sports News

«Крістал Пелес» звільнив головного тренера П'єра Сажа після 16 матчів на посаді. Саж очолив команду в червні, уклавши трирічний контракт і замінивши Олівера Гласнера. Про рішення клубу повідомляє Sky Sports News.

Команда йде останньою в таблиці

За Сажа «Крістал Пелес» виграв два з 10 матчів Прем'єр-ліги та посідає останнє місце в турнірній таблиці. Останньою грою тренера стала домашня поразка від «Ліверпуля» з рахунком 1:3 у неділю.

Команда має найгірший захист серед усіх учасників Прем'єр-ліги цього сезону, пропустивши 24 голи в турнірі. Після зустрічі з «Ліверпулем» Саж зазначав, що його футболісти створювали моменти, але не реалізовували їх, і висловив розчарування результатом.

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Кандидат на заміну

Клуб працює над угодою з Томасом Франком, який є головним кандидатом на посаду нового наставника. Данський фахівець не працює з лютого, коли його звільнили з «Тоттенгема».

Франк очолював «Брентфорд» упродовж семи років — з 2018 до 2025 року, вивівши команду до Прем'єр-ліги та допомігши їй посісти дев'яте місце у 2023 році. Згодом він перейшов до «Тоттенгема», де провів менш як вісім місяців.

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