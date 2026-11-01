Крокодил заліз на човен рибалки в Австралії — ABC News Australia

На річці Мері у Північній території Австралії крокодил заліз на човен самотнього рибалки, пошкодив його борт і відступив лише після того, як чоловік ударив рептилію по голові вудкою. Рибалка не постраждав, повідомляє ABC News Australia.

Крокодил з’явився несподівано

За словами президента Асоціації рибалок-аматорів Північної території Девіда Чіараволо, чоловік нахилився до переносного холодильника на човні, а коли обернувся, перед ним була голова великого крокодила. Тварина вчепилася кігтями в борт, через що пошкодила судно.

Чіараволо зазначив, що рибалка до того моменту не помітив крокодила. За його словами, навіть досвідчені люди, які дотримуються правил безпеки у водоймах із крокодилами, можуть не очікувати їхньої появи.

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Заходи до вилучення крокодила

Представник служби парків і дикої природи Північної території підтвердив, що рейнджери відвідали місце інциденту. Вони продовжуватимуть заходи з управління ситуацією, доки крокодила не вилучать.

Дослідник крокодилів Грем Вебб пояснив, що з потеплінням води рептилії стають активнішими та більш територіальними напередодні сезону розмноження. Частина тварин переміщується, витрачає більше енергії та потребує більше їжі, тому людям слід бути особливо обережними.

Служба парків і дикої природи рекомендувала рибалкам не тримати спійману рибу у воді перед відпусканням, а одразу спрямовувати її назад у воду. Також радять не наближатися до краю води, зокрема під час спуску човна на воду або його підйому, та уважно стежити за довкіллям під час вилову риби.

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