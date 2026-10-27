Кронпринц Халед прибув до Канади для переговорів із Карні — The National

Кронпринц Абу-Дабі Халед бін Мохамед прибув до Оттави, Канада, з офіційним візитом. Під час поїздки він має провести переговори з прем'єр-міністром Канади Марком Карні щодо зміцнення двосторонніх відносин.

Зустріч в аеропорту Оттави

В аеропорту Макдональд—Картьє кронпринца зустріла міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд. Про прибуття Халеда бін Мохамеда The National повідомило з посиланням на державне інформаційне агентство ОАЕ Wam.

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Стратегічне партнерство

Халед бін Мохамед і Марк Карні, як очікується, обговорять шляхи розвитку стратегічного партнерства між ОАЕ та Канадою. Сторони також розглядатимуть розширення співпраці у пріоритетних сферах, спираючись на спільні інтереси та прагнення до довгострокового зростання й добробуту. Конкретних напрямів співробітництва перед візитом не називали.

До делегації ОАЕ увійшли міністр промисловості та передових технологій Султан аль-Джабер, державна міністерка з питань міжнародного співробітництва Рім аль-Хашимі, міністр зовнішньої торгівлі Тані аль-Зеюді та міністр інвестицій Мохамед Альсувейді.

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