KRRiT розпочала роз’яснювальні дії щодо TV Republika після стрілянини в Кракові — Interia

У Кракові, Польща, Національна рада з питань телерадіомовлення (KRRiT) розпочала роз’яснювальні дії щодо репортажу TV Republika про роботу поліції після стрілянини. Як повідомляє Interia, регулятор відреагував на скарги глядачів щодо висвітлення трагічних подій у місті.

Голова KRRiT Агнешка Гляпяк ініціювала роз’яснювальні дії. Телеканал має отримати офіційний лист із проханням пояснити закиди глядачів, а також передати запис матеріалу.

Заява Качинського

Лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський став на захист репортажу головного редактора TV Republika Томаша Сакевича. Він заявив, що на місці події нібито бракувало поліцейських, попри запроваджений у Польщі рівень тривоги BRAVO. За словами Качинського, журналісти мають право запитувати, чи був Краків належно захищений.

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Сакевич в ефірі стверджував, що не бачить поліцейських, і заявив, ніби всі резерви поліції вивезли до Варшави. Interia зазначає, що в момент цих слів за спиною журналіста перебував поліцейський.

Реакція поліції та МВСіА

Малопольська поліція відкинула твердження про запізнілу реакцію. За даними правоохоронців, перший патруль почав діяти через 23 секунди після повідомлення, а від початку переслідування до подій на вулиці Дітля минуло 2 хвилини і 3 секунди.

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецка назвала матеріал TV Republika компрометацією та «пропагандою в найогиднішому вигляді». Вона заявила, що твердження про відсутність або недостатню кількість поліцейських є неправдивими. Рада польських медіа також розкритикувала використання трагедії для політичного наративу, зазначивши, що під час переслідування та затримання нападника двоє поліцейських зазнали тяжких поранень.

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