KTM представила всюдихід Arrow із двигуном Audi S3 — Autocar

Австрійський виробник KTM представив новий спортивний всюдихід Arrow класу side-by-side vehicle (SSV), створений для бездоріжжя. Модель отримала 2,0-літровий бензиновий турбодвигун EA888 від Audi S3, повідомляє Autocar. Стандартна версія має потужність 276 к. с., а лімітована стартова серія з 500 автомобілів — 325 к. с.

Техніка для бездоріжжя

Двигун працює з семиступеневою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням. Arrow має повний привід і два диференціали підвищеного тертя. Маса автомобіля становить 999 кг, інших динамічних характеристик KTM поки не оприлюднила.

Всюдихід збудовано на високоміцному шасі з хромомолібденової сталі. Він оснащений двоважільною підвіскою та амортизаторами KW Reiger на кожному колесі. Хід підвіски становить 600 мм.

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Походження моделі та продажі

Arrow розробили спільно з командою G Rally, яку нещодавно перейменували на KTM X-Bow Lab Team. Проєкт очолив бельгійський гонщик Гійом де Мевіус, який керував консорціумом із придбання автомобільного підрозділу KTM та посів друге місце на ралі «Дакар» 2024 року. Новинка є спрощеною версією ралійного автомобіля, підготовленого командою для нової категорії SSV на «Дакарі».

На відміну від ралійних машин KTM, Arrow має закриту кабіну. Усередині встановлено сидіння Sabelt, цифрову панель приладів і центральний сенсорний екран із підтримкою підключення смартфона. У топовій версії кондиціонер входитиме до стандартного оснащення.

Приймання замовлень у США має розпочатися наступного тижня. Базова версія коштуватиме від суми, еквівалентної 44 тис. фунтів стерлінгів, стартова лімітована серія — від 73 тис. фунтів. Поставки заплановані на кінець 2027 року. KTM зазначила, що Arrow передусім призначений для бездоріжжя, хоча в окремих країнах його можна буде зареєструвати для доріг загального користування залежно від місцевого законодавства.

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