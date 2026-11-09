Куба та Китай уклали три біотехнологічні угоди в Шанхаї — The Rio Times

Куба та Китай 6 листопада підписали в Шанхаї три угоди у сфері біотехнологій. Документи уклали під час четвертого Китайсько-кубинського форуму з біотехнологій, повідомляє The Rio Times.

Угоди охоплюють інновації в медицині, розроблення діагностичних тестів і створення спільної біофармацевтичної лабораторії. Президентка кубинської державної біотехнологічної та фармацевтичної групи BioCubaFarma Майда Маурі Перес заявила, що організація прагне залучити більше китайських партнерів до інвестиційних проєктів.

Форум у Шанхаї

Китайсько-кубинський форум відбувся в межах дев’ятої Китайської міжнародної імпортної виставки в Шанхаї. Його очолив віцепрем’єр Куби та міністр зовнішньої торгівлі й іноземних інвестицій Оскар Перес-Оліва Фрага.

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За даними кубинських посадовців, понад 30 спільних кубинсько-китайських проєктів перебувають на різних стадіях досліджень і розроблення. Вони також заявили, що новий спільний науковий центр може стати одинадцятим у Китаї за участю Куби.

Санкції США

За день до підписання угод, 5 листопада, Державний департамент США та Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадили обмежувальні заходи щодо двох китайських компаній — China National Electronic Import-Export Company та Beijing H&C Technologies.

Вашингтон заявив, що компанії постачали товари військового призначення кубинському покупцеві озброєнь Sociedad Mercantil Duna. Водночас нові кубинсько-китайські домовленості стосуються цивільних медичних проєктів, і джерело не встановлює зв’язку між ними та санкціями. Речник МЗС Китаю Го Цзякунь назвав співпрацю КНР і Куби відкритою та прозорою, а також заявив, що Пекін виступає проти односторонніх санкцій та їхнього екстериторіального застосування.

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