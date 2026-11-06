Кунді заявив про надзвичайні обставини запровадження режиму в Хайбер-Пахтунхві — Dawn

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва губернатор Фейсал Карім Кунді заявив, що губернаторське правління та надзвичайний стан запровадили за надзвичайних обставин. За його словами, до зусиль із досягнення миру, стабільності та розвитку в провінції залучать усі політичні сили.

Безпека та підтримка поліції

Як повідомляє Dawn, Кунді виступив із цими заявами перед членами Ради редакторів газет Пакистану в одному з готелів Пешавара. Він сказав, що влада поліпшує забезпечення поліції Хайбер-Пахтунхви та планує підвищити зарплати поліцейських до рівня інших провінцій країни.

Губернатор також заявив, що для дітей поліцейських, які загинули, створюють кадетський коледж. Кунді висловив упевненість, що тероризм у провінції буде подолано найближчим часом.

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Медіа та інфраструктурні проєкти

Кунді відзначив роль медіа у державотворенні та зміцненні демократичних цінностей, водночас назвав дезінформацію новим викликом для журналістики. Він заявив, що вживаються заходи для розв'язання фінансових і професійних проблем журналістів, а також для забезпечення їхнього захисту.

Окремо губернатор порушив питання вирубування лісів, розвитку туризму та видобутку корисних копалин. Він висловив занепокоєння повідомленнями про незаконний видобуток мінералів у районі Шакардара в окрузі Кохат.

За словами Кунді, реконструкцію стадіону Арбаб Ніаз, розпочату у 2022 році, завершили. Також він повідомив про намір збудувати в Пешаварі сучасний міжнародний стадіон, а роботи на Північній об'їзній дорозі та кільцевій дорозі планують прискорити для поліпшення транспортного сполучення.

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