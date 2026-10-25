Купер заявив, що Ормузька протока вільна від іранських мін — Jerusalem Post

Командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер під час візиту на Близький Схід пролетів над Ормузькою протокою на військовому вертольоті CH-47 Chinook. Він заявив, що водний шлях є «вільним і очищеним від іранських морських мін», повідомляє Jerusalem Post.

Свобода судноплавства

Купер спостерігав за поточними операціями над протокою в межах зусиль США із забезпечення руху вантажів і експорту сирої нафти через цей водний шлях. За його словами, США співпрацюють із партнерами в країнах Перської затоки та представниками судноплавної галузі для збереження свободи навігації в Ормузькій протоці.

Глава CENTCOM подякував американським військовослужбовцям, які підтримували місію та брали в ній участь. Він також заявив, що командування зосереджене на безперешкодному русі комерційних суден у координації з американськими урядовими структурами, Радою співробітництва арабських держав Перської затоки та судноплавною індустрією.

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Попередні заяви США

У серпні президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС США повідомили йому про очищення Ормузької протоки від усіх мін. Неназваний американський посадовець тоді сказав Jerusalem Post, що CENTCOM очистило від мін смуги судноплавства в обох напрямках.

У четвер Трамп звинуватив Іран у вигадуванні повідомлень про атаки на нафтові танкери та морські міни в Ормузькій протоці, щоб підвищити ціни на нафту напередодні проміжних виборів у США. Це твердження наведено як заява президента США.

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