Кур’єр визволив трьох малярів із замкненої кімнати в Південній Кореї — Korea Herald

У місті Чхонан у Південній Кореї кур’єр із доставки кави допоміг трьом малярам вибратися із замкненого приміщення для прання в житловому комплексі. Робітники опинилися там під час фарбування, а двері можна було відчинити лише ззовні.

Прохання в замовленні

Як повідомляє Korea Herald, інцидент стався у вівторок, а інформація про нього згодом поширилася в соціальних мережах. Малярі розглядали можливість звернутися до екстрених служб або адміністрації житлового комплексу.

Зрештою один із робітників запропонував замовити каву через застосунок доставки. Чоловіки замовили чотири чашки та залишили для кур’єра записку, в якій зазначили, що застрягли на балконі, і попросили відчинити двері.

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Допомога доставника

За даними дописів у соцмережах, доставник прочитав повідомлення після прибуття та відчинив двері, випустивши всіх трьох робітників. Один із малярів написав, що кур’єр прийшов із широкою посмішкою, ніби вагався, чи випускати їх.

Одну з чотирьох чашок кави чоловіки віддали доставникові на подяку за допомогу.

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