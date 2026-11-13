Куріння 20 сигарет на день пов’язали з 34% вищим ризиком деменції — Euronews

Науковий огляд, який очолили дослідники Університету Кертіна в Австралії, виявив зв’язок між курінням і підвищеним ризиком деменції, хвороби Альцгеймера та судинної деменції. Як повідомляє Euronews, аналіз охопив близько 2,8 млн людей і був опублікований у журналі eClinicalMedicine.

Ризик зростає з кількістю сигарет

У курців ризик розвитку деменції був на 31% вищим, ніж у людей, які ніколи не курили. Для хвороби Альцгеймера показник становив 40%, а для судинної деменції — 52%.

Автори також виявили залежність між кількістю викурених сигарет і ймовірністю деменції. У тих, хто викурює 10 сигарет на день, ризик був на 16% вищим, а серед людей, які викурюють 20 сигарет щодня, — на 34% вищим порівняно з тими, хто ніколи не курив.

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Відмова від куріння

Провідний дослідник Маріо Серфо зазначив, що результати свідчать про потребу враховувати вплив куріння на здоров’я мозку поряд із його відомими ризиками для серця, легень і ризиком раку. За його словами, зв’язок між курінням і деменцією посилюється зі збільшенням кількості спожитих сигарет.

Люди, які припинили курити, не мали вищого ризику деменції порівняно з тими, хто ніколи не курив, а їхній ризик був нижчим, ніж у тих, хто продовжував курити. Водночас дослідники наголосили, що результати не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку. Вони закликали включати інформацію про здоров’я мозку до попереджень на пачках сигарет і програм відмови від куріння, а також дослідити вплив часу припинення куріння та тривалості утримання від нього на ризик деменції.

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