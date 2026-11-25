Японські науковці виявили зв’язок між активним курінням під час вагітності та нижчими показниками когнітивно-адаптивного й загального розвитку у хлопчиків у віці чотирьох років. Клінічна значущість виявлених відмінностей наразі лишається невизначеною, повідомляє News-Medical.

Дані японського дослідження

Дослідники використали дані загальнонаціонального проспективного когортного дослідження Japan Environment and Children’s Study. До фінального аналізу увійшли 4326 дітей віком два роки та 4000 дітей віком чотири роки.

Вплив тютюну до народження оцінювали за рівнем котиніну в сечі матерів, зібраній у другому або третьому триместрі. Котинін є продуктом розпаду нікотину та маркером нещодавнього контакту з ним. Учасниць класифікували як тих, хто активно курив, або як некурців чи пасивних курців.

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Відмінності у чотирирічних хлопчиків

У хлопчиків, матері яких були віднесені до групи активного куріння, оціночні показники когнітивно-адаптивного розвитку були приблизно на 3,8 бала нижчими, а загального розвитку — на 3,7 бала нижчими, ніж у групі порівняння. За шкалою дослідження 100 балів відповідають рівню розвитку, що узгоджується з віком дитини.

Показники мовного та соціального розвитку у хлопчиків також були приблизно на 3,6 бала нижчими, однак статистичні докази такого зв’язку були слабшими. У дівчат різниця була незначною, а результати — непереконливими. У дворічних дітей обох статей дослідники не виявили чітких доказів суттєвих відмінностей залежно від статусу куріння матері.

Автори враховували, зокрема, освіту матері, грудне вигодовування у шість місяців, психологічний дистрес, вживання алкоголю під час вагітності, індекс маси тіла та вік на момент пологів. Водночас вони зазначили, що один аналіз сечі не дає змоги простежити зміни у звичках куріння, а невраховані чинники могли вплинути на результати. Статтю опублікували в журналі Scientific Reports.

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