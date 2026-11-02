Курорти Тюґоку відкладають відкриття через брак снігу — The Japan Times

Гірськолижні курорти регіону Тюґоку на заході Японії переносять відкриття сезону та скорочують кількість днів роботи через нестачу снігу і вищі температури. Про це повідомляє The Japan Times.

Megahira Snow Resort у місті Хацукаїті префектури Хіросіма планує відкритися 18 грудня — приблизно на тиждень пізніше, ніж торік. Генеральний менеджер курорту Юїчі Іїно пояснив, що через теплу погоду штучний сніг може танути, якщо почати його виробляти зарано.

Курорт, відкритий 1998 року, вже наступного року почав використовувати снігогенератори. Нині він працює приблизно 80 днів на рік, що до 30 днів менше, ніж у найуспішніші роки. Близько 15 років тому природний сніг дозволяв курорту працювати до 30 днів за сезон, тоді як тепер таких днів налічується від 10 до 14.

Штучний сніг не розв’язує проблему повністю

Kotobiki Forest Park у містечку Іінан префектури Сімане також розраховує розпочати сезон лише в третій тиждень грудня — приблизно на два тижні пізніше, ніж п’ять років тому. Менеджер Казукі Фукуока зазначив, що сніг, який випадає взимку, дедалі частіше переходить у дощ через денне потепління. Це ускладнює підтримання снігового покриву на схилах.

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Витрати курортів зростають і через дорожчу електроенергію для роботи снігогенераторів. Водночас комплекси, що досі залежать від природного снігу, змушені скорочувати період роботи та розглядати дорогі інвестиції в обладнання для виробництва штучного снігу.

Інвестиції на сотні мільйонів єн

Курорт Hiroshima Kenmin no Mori у північній частині префектури Хіросіма минулого сезону працював 53 дні за цільового показника 60–70 днів. Його генеральний менеджер Наото Іорі вважає, що за десять років без штучного снігу працювати буде неможливо, однак встановлення відповідного обладнання потребуватиме сотень мільйонів єн.

Дослідження групи науковців під керівництвом Університету Хоккайдо, оприлюднене у вересні, дійшло висновку: якщо середня глобальна температура зросте на 4 градуси Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем, лише сім японських курортів зможуть повноцінно працювати винятково на природному снігу. Три з них розташовані на Хоккайдо, ще по одному — у префектурах Акіта, Ямаґата, Наґано та Ґумма.

Dogoyama Kougen Ski Resort у місті Шьобара, який також працює завдяки природному снігу, близько 30 років тому був відкритий із грудня до березня. Останніми роками він працює лише в січні та лютому. Президент курорту Мінору Імада заявив, що заклад не планує купувати снігогенератори через спад популярності зимових видів спорту та складність повернення таких інвестицій.

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