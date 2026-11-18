Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що він і спецпосланець США Стів Віткофф досягають прогресу в роботі над завершенням війни росії проти України. Водночас, за словами Кушнера, для остаточної угоди будуть потрібні складні рішення.

Контакти з кремлем та Європою

Як повідомляє The Hill, Кушнер і Віткофф у понеділок вранці обговорили мирні переговори з помічником кремля держави-агресора Юрієм Ушаковим. Кушнер також повідомив про «продуктивну розмову» українських та європейських посадовців.

За його словами, учасники обговорювали, як сприяти прямим контактам між Європою та росією, яких, як він стверджує, значною мірою не було протягом останніх чотирьох років. Кушнер заявив, що метою є результат, який може завершити війну, посилити європейську безпеку та закласти підґрунтя для тривалого миру.

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Позиція кремля щодо формату

Минулого тижня після візиту до москви Кушнер заявив, що російське керівництво погодилося залучити європейських партнерів до переговорів. Водночас речник кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що рішення щодо розширеного формату ще не ухвалили. За його словами, спершу в москві мають оцінити наміри та готовність інших сторін долучитися до мирного процесу.

Минулого тижня в Абу-Дабі відбулися перші за дев’ять місяців переговори між москвою та Києвом за посередництва США. Під час них сторони домовилися про масштабний обмін військовополоненими. Кушнер наголосив, що будь-яку остаточну мирну угоду мають погодити і росія, і Україна.

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