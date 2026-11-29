Кувейт схвалив угоду між державами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, що передбачає посилення взаємодії у боротьбі зі злочинністю, розшукуванні осіб, охороні кордонів та обміні безпековою інформацією. Рішення оформлено декретом-законом №139 від 2026 року, повідомляє The National.

Розшук і обмін відомостями

Учасники угоди співпрацюватимуть у розшуку людей, яких розшукують за порушення законів або громадського порядку, незалежно від їхнього громадянства. Держави також мають вживати щодо таких осіб необхідних юридичних заходів.

Документ передбачає обмін іменами та даними про депортованих осіб, а також про людей, яких вважають такими, що мають небезпечне кримінальне минуле. Країни мають повідомляти одна одну про переміщення цих осіб.

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Співпраця на кордонах

Угода також стосується обміну інформацією про скоєні або підготовлювані в одній з держав злочини, пов’язані зі злочинними угрупованнями, та заходи з їх відстеження і протидії їм.

Окремо передбачена взаємодія для запобігання незаконному в’їзду й виїзду людей, боротьби з контрабандою та незаконним перетином кордонів. На запит держави зможуть надавати персональні дані своїх громадян або резидентів, які перебувають у сфері повноважень міністерств внутрішніх справ, з урахуванням національного законодавства та міжнародних зобов’язань.

Угоду підписали в Ер-Ріяді 13 листопада 2012 року, а в грудні того ж року її ухвалили на 33-му саміті Ради співробітництва арабських держав Перської затоки в Бахрейні.

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